Україна – Сербія: УАФ застерігає вболівальників від придбання квитків на неофіційних ресурсах

Квитки на поєдинок кваліфікації до Євро-2020 між Україною та Сербією можна онлайн придбати на сайті ticketsbox.сom.

Шановні вболівальники, нагадуємо вам, що єдиним офіційним сайтом, який реалізує квитки на матч національних збірних України і Сербії, є ресурс ексклюзивного партнера Української асоціації футболу ticketsbox.сom. Дійсними є тільки ті квитки, які були придбані онлайн саме на цьому сайті.

У той же час, нам стало відомо, що на сайті https://tickethunt.net й інших сайтах ведеться продаж квитків невідомого походження на матч Україна-Сербія. Особливо багато таких квитків в секторах А28 та А07.

Застерігаємо вас від придбання квитків на подібних ресурсах, оскільки це може бути фальшивка, з якою потрапити на стадіон буде неможливо.

Також нагадуємо, що всі квитки є іменними і під час проходу на стадіон буде здійснюватися перевірка документів, які підтверджують особу!

До правоохоронних органів вже подано звернення з проханням перевірити справжність квитків, які реалізуються на сайті https://tickethunt.net, і законність такої діяльності.