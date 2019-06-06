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Україна – Сербія: скаут Фенербахче відвідає поєдинок для перегляду Коноплянки – Шальке хоче позбутись хавбека

13:25 1055 Читать на русском
Україна – Сербія: скаут Фенербахче відвідає поєдинок для перегляду Коноплянки – Шальке хоче позбутись хавбека
Євген Коноплянка / Фото ФФУ

Український півзахисник Шальке Євген Коноплянка користується популярністю серед турецьких грандів.

 

Керівництво Шальке сподівається продати Євгена Коноплянку вже влітку, повідомляє Bild.

Коноплянка відчутно впав у ціні на трансферному ринку

За інформацією видання, 29-річний вінгер сподівається проявити себе у найближчих матчах збірної України в рамках відбору до Євро-2020, щоб привернути до себе увагу інших клубів.

Варто відзначити, що на матчі буде присутній представник Фенербахче, який спостерігатиме за грою Коно, щоб оцінити можливість переходу українця в турецький клуб, заявив журналіст Ягіз Сабункоглу.

Раніше у ЗМІ була інформація, що агент Коноплянки запропонував послуги свого клієнта Бешикташу.

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Україна - Сербія Головне Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шальке Шальке Бешикташ Бешикташ Фенербахче Фенербахче Німеччина
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