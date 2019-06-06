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Україна – Сербія: пряма трансляція прес-конференції Андрія Шевченка

18:55 1339 Читать на русском
Україна – Сербія: пряма трансляція прес-конференції Андрія Шевченка
Андрій Шевченко / фото: УАФ

Дивіться на "Футбол 24" пряму трансляцію прес-конференції головного тренера збірної України Андрія Шевченка.

 

Збірна України 7 червня о 21:45 на стадіоні Арена Львів проведе матч 3-го туру кваліфікаційного раунду Євро-2020 проти Сербії.

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Прес-конференція головного тренера національної команди Андрія Шевченка відбудеться сьогодні, 6 червня, о 19:00 за Києвом.

Дивіться пряму трансляцію прес-конференції на "Футбол 24".

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Євро-2020 Україна - Сербія Україна Україна Головне Андрій Шевченко Андрій Шевченко Сербія Сербія Відеоновини
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