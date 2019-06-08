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Україна – Сербія: післяматчева прес-конференція Младена Крстаїча

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Україна – Сербія: післяматчева прес-конференція Младена Крстаїча
Младен Крстаїч / фото із соцмереж

Наставник збірної Сербії Младен Крстаїч прокоментував розгромну поразку від України (0:5) в матчі 3-го туру відбору на Євро-2020.

26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка
 
26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка

"Хочу привітати Україну із заслуженою перемогою. Я незадоволений результатом. Ми пропустили два дурних голи, після чого я спробував змінити гру, але, на жаль, невдало. Нам потрібно забути цю гру та підготувати гравців до матчу з Литвою, який пройде при порожніх трибунах.

Україна – Сербія – відео голів

Україна була кращою, відповідальність за цей провальний результат повністю беру на себе. У нас є два дні, що підготуватись до наступного поєдинку. Сподіваюсь, Сербія здобуде перемогу. Як би нам зараз не було важко, але ми йдемо далі.

Гадаю, перші два голи стали ключовими та вирішили долю поєдинку. Йовіч заявляв, що в Україні немає зірок? Гадаю, ви його неправильно зрозуміли", – розповів Крстаїч.

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Нагадаємо, збірна України розгромила Сербію з рахунком 5:0 та лідирує у групі B, набравши 7 очок після 3-х турів. У наступному матчі "синьо-жовті" приймуть Люксембург – поєдинок відбудеться також на Арені Львів 10 червня.

Джерело: Футбол 24
blog_ava
Україна – Сербія: анонс матчу кваліфікації до Євро-2020
7 червня
15890
Теги
Євро-2020 Україна - Сербія Сербія Сербія Україна Україна Младен Крстаїч Младен Крстаїч
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