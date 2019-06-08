Україна – Сербія: післяматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Наставник збірної України Андрій Шевченко прокоментував феєричну перемогу "синьо-жовтих" над Сербією (5:0) у матчі 3-го туру відбору на Євро-2020.

"Емоцій дуже багато і вони виключно позитивні. Велике дякую всім вболівальникам, яких зібралось дуже багато і які несамовито нас підтримували. Я вражений цією підтримкою. Вважаю, що ми дуже добре підготувались. Навіть якщо серби змінили склад та структуру гри, то ми зуміли перелаштуватись та протистояти їм.

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Ми знали, що багато вирішить фізична підготовка, тому робили акцент на цьому і відповідно готувались. Коноплянка не мав ігрової практики останнім часом, але він приїхав раніше, потренувався з командою та виглядав дуже добре.

Знаю, що з Люксембургом буде непроста гра, адже ми віддали багато сил із Сербією. Почнемо готуватись завтра, будемо намагатись відновити сили гравців, які зіграли сьогодні. Зараз немає простих матчів, тому ми будемо готуватись та налаштовуватись лише на перемогу.

Я думаю, що переломним моментом поєдинку стала наша вдала реалізація. Ведучи в рахунку, ми мали перевагу, позаяк серби змушені були відкриватись. Рахунок немає ніякого значення, головне – що ми провели хороший матч та заслужили цю перемогу.

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У Сербії дуже хороша команда і нам буде важко з ними на виїзді. Слабких команд у нашій групі немає. Цей час вже минув. Тому нам потрібно максимально відповідально готуватись до наступного поєдинку.

Що я відчував, коли стадіон скандував: "Шева"? Під час моєї ігрової кар’єри таких моментів було багато. Я щиро вдячний, це великий момент для будь-якого гравця та тренера. Мені насправді дуже приємно.

Жодної ейфорії немає. Я вже сказав гравцям, що вони зіграли класний матч та привітав їх з перемогою, але головне зараз – підготовка до наступного поєдинку. Хто зможе відновитись – буде грати. Хто не зможе – відпочиватиме. Будемо вирішувати, наступні два дні стануть визначальними.

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Йовіч? Ми його нейтралізували завдяки вдалим командним діям та підстраховці. Було важливе завдання – позбавити їх простору, оскільки у Сербії дуже швидкі та технічні гравці. Нам це вдалось і це тішить. Хочу запросити всіх уболівальників на матч з Люксембургом. Ми будемо раді всіх бачити та постараємось виграти і там", – розповів Шевченко.

Нагадаємо, збірна України розгромила Сербію з рахунком 5:0 та лідирує у групі B, набравши 7 очок після 3-х турів. У наступному матчі "синьо-жовті" приймуть Люксембург – поєдинок відбудеться також на Арені Львів 10 червня.