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Україна – Сербія: підопічні Шевченка прогулялись Львовом та поділились настроєм команди на важливий двобій

15:09 1014 Читать на русском
Україна – Сербія: підопічні Шевченка прогулялись Львовом та поділились настроєм команди на важливий двобій
Збірна України у Львові / Фото УАФ

Напередодні матчу відбору до Євро-2020 гравці збірної України освоювали "фартове" місто.

 

Тренерський штаб національної команди України дозволив трохи відпочити гравцям і вивів їх на прогулянку Львовом.

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В основному, футболісти насолоджувались природою Стрийського парку, ймовірно, через спекотну погоду. Гравці перебували у хорошому настрої та залюбки спілкувались та фотографувались з перехожими

Нагадаємо, збірна України зіграє із сербами 7 червня (початок о 21:45), а вже 10 червня зустрінеться із національною командою Люксембургу.

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