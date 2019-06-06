Україна – Сербія: підопічні Шевченка прогулялись Львовом та поділились настроєм команди на важливий двобій

Німеччина — 13:25 1429
-
Україна – Сербія: скаут Фенербахче відвідає поєдинок для перегляду Коноплянки – Шальке хоче позбутись хавбека
-
Помер Борис Деркач – екс-гравець Динамо, який шокував своєю біографієюУкраїна — 12:11 1968
-
Мати Роналду пройшла крізь люте пекло – побої, приниження, аборт, спроба самогубства. Кріштіану народився лише дивомОвертайм — 12:00 2226
-
Неймар зазнав серйозної травми – бразилець пропустить Копа АмерікаСвіт — 09:14 1638
-
Нідерланди – Англія: анонс матчу 1/2 фіналу Ліги наційЛіга націй — 08:00 1877