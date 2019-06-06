Україна – Сербія: підопічні Шевченка прогулялись Львовом та поділились настроєм команди на важливий двобій

Напередодні матчу відбору до Євро-2020 гравці збірної України освоювали "фартове" місто.

Тренерський штаб національної команди України дозволив трохи відпочити гравцям і вивів їх на прогулянку Львовом.

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В основному, футболісти насолоджувались природою Стрийського парку, ймовірно, через спекотну погоду. Гравці перебували у хорошому настрої та залюбки спілкувались та фотографувались з перехожими

Нагадаємо, збірна України зіграє із сербами 7 червня (початок о 21:45), а вже 10 червня зустрінеться із національною командою Люксембургу.

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