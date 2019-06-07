Україна – Сербія: на матч відбору до Євро-2020 продані усі квитки

На матчі відбору до Євро-2020 між Україною та Сербією очікується аншлаг.

УАФ на своєму офіційному сайті повідомила, що на матч відбіркового циклу Євро-2020 Україна – Сербія продані усі квитки.

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Арена Львів ще не приймала жодного матчу у 2019 році через процес заміни газону. Швидше за все, восени свої єврокубкові матчі тут гратиме Олександрія.

Поєдинок між збірними України та Сербії відбудеться сьогодні, 7 червня, о 21:45. Підопічні Андрія Шевченка мають 4 очки після стартових двох турів.

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