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Україна – Сербія: Міленковіч відзначив основну зброю "жовто-синіх"

13:00 1085 Читать на русском
Україна – Сербія: Міленковіч відзначив основну зброю "жовто-синіх"
Нікола Міленковіч / Фото FIFA

Захисник національної команди Сербії Нікола Міленковіч поділився очікуваннями від зустрічі із підопічними Шевченка в рамках відбору до Євро-2020.

 

"Ми чекаємо на складну гру, позаяк три команди претендують на перші два місця. Ось чому це дуже важлива зустріч для обох команд.

Збірна Сербії прибула до Львова на поєдинок проти України

Україна має дуже хороший підбір виконавців. У них сильна команда. У них дуже хороший захист, який буде важко пробити", – цитує Міленковіча офіційний сайт футбольного союзу Сербії.

Нагадаємо, Україна очолює групу B відбору на Євро-2020, маючи в активі 6 очок. Сербія на 4-й сходинці (1 очко), маючи ще гру в запасі.

Очна дуель між цими суперниками відбудеться у Львові 7 червня. Стартовий свисток на Арені Львів пролунає о 21:45.

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Теги
Збірна України Сербія Сербія Україна Україна Євро-2020 Україна - Сербія Нікола Міленковіч Нікола Міленковіч
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