Україна – Сербія: Міленковіч відзначив основну зброю "жовто-синіх"

Захисник національної команди Сербії Нікола Міленковіч поділився очікуваннями від зустрічі із підопічними Шевченка в рамках відбору до Євро-2020.

"Ми чекаємо на складну гру, позаяк три команди претендують на перші два місця. Ось чому це дуже важлива зустріч для обох команд.

Збірна Сербії прибула до Львова на поєдинок проти України

Україна має дуже хороший підбір виконавців. У них сильна команда. У них дуже хороший захист, який буде важко пробити", – цитує Міленковіча офіційний сайт футбольного союзу Сербії.

Нагадаємо, Україна очолює групу B відбору на Євро-2020, маючи в активі 6 очок. Сербія на 4-й сходинці (1 очко), маючи ще гру в запасі.

Очна дуель між цими суперниками відбудеться у Львові 7 червня. Стартовий свисток на Арені Львів пролунає о 21:45.

Роналду та сильні серби з тренером без досвіду – коротко про суперників України у кваліфікації до Євро-2020