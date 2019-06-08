Україна – Сербія: гості зазнали найбільшої поразки у новітній історії

Євро-2020 — 03:24 9154
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Україна – Сербія: найкращий матч в історії збірної, зрілість Циганкова, свобода для Коноплянки та два тіньові герої
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Україна – Сербія: післяматчева прес-конференція Андрія ШевченкаЄвро-2020 — 00:37 3824
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Україна – Сербія: онлайн-трансляція матчу кваліфікації до Євро-2020 – як це булоЄвро-2020 — 00:05 28224
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Реал офіційно оголосив про перехід АзараІспанія — 7 черв 3626
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ЧС-2019 U-20 Колумбія – Україна: тактична перемога Петракова, прекрасні фланги "синьо-жовтих" та крутість СіканаЗбірна України U-21 — 7 черв 13573