Україна – Сербія: гості зазнали найбільшої поразки у новітній історії

Україна розтрощила Сербію у 3-у турі кваліфікації до Євро-2020.

Підопічні Андрія Шевченка здобули перемогу над збірною Сербії у третьому турі кваліфікації до Євро-2020 з рахунком 5:0.

Україна – Сербія – відео голів

Ця поразка стала найбільшою у новітній історії сербської команды. До цього команда з Балкан програвала максимуму у 3 м'ячі – Бельгії та Чехії у 2012-у та 2015-у році відповідно.

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Нагадаємо, збірна України обіграла Сербію та закріпилась на першому місці групи В кваліфікації до Євро-2020. Підопічні Шевченка мають в активі 7 очок.