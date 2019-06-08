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Україна – Сербія: гості зазнали найбільшої поразки у новітній історії

07:30 564 Читать на русском
Україна – Сербія: гості зазнали найбільшої поразки у новітній історії
Україна – Сербія / ФФУ

Україна розтрощила Сербію у 3-у турі кваліфікації до Євро-2020.

26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка
 
26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка

Підопічні Андрія Шевченка здобули перемогу над збірною Сербії у третьому турі кваліфікації до Євро-2020 з рахунком 5:0.

Україна – Сербія – відео голів

Ця поразка стала найбільшою у новітній історії сербської команды. До цього команда з Балкан програвала максимуму у 3 м'ячі – Бельгії та Чехії у 2012-у та 2015-у році відповідно.

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Нагадаємо, збірна України обіграла Сербію та закріпилась на першому місці групи В кваліфікації до Євро-2020. Підопічні Шевченка мають в активі 7 очок.

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Теги
Євро-2020 Сербія Сербія Україна Україна Україна - Сербія
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