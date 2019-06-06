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Україна – Сербія: белградські хулігани приїдуть до Львова – поліція мобілізується, – ЗМІ

14:18 653
Україна – Сербія: белградські хулігани приїдуть до Львова – поліція мобілізується, – ЗМІ
Ультрас збірної Сербії / Фото The42

Львів в очікуванні футбольного свята, яке може перетворитись на масове побоїще.

 

Окрім раніше за'явлених вболівальників збірної Сербії (200 осіб), до Львова мають намір завітати ще белградські хулігани, які славляться своєю надмірною агресією серед інших ультрас, повідомляє Спортивка.

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Поліції відомо про можливі заворушення, тому до міста Лева стягуються додаткові сили для підтримання порядку.

Раніше повідомлялось, що на матч Україна – Сербія також приїдуть хорватські фанати, які є запеклими ворогами сербів.

Нагадаємо, матч у Львові в рамках відбору до Євро-2020 відбудеться 7 червня, початок о 21:45.

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Теги
Євро-2020 Збірна України Сербія Сербія Україна Україна ультрас футбольні фанати Україна - Сербія
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