Україна – Сербія: 200-м фанатам гостей дозволили відвідати матч

Поєдинок відбору на Євро-2020 не обійдеться без вболівальників збірної Сербії.

Кілька сотень сербських любителів футболу таки приїдуть у Львів, інформує Спортивка.

Україна – Сербія: українські і хорватські фанати проведуть спільний марш перед матчем

Україна дозволила 200-м сербам приїхати на матч відбору на Євро-2020. Раніше гостьових фанатів не хотіли пускати у Львів через можливі заворушення. Балканці відомі тим, що прихильно ставляться до Росії, тому могли влаштувати провокації у місті Лева.

Раніше українські ультрас оголосили про об'єднання з іншими представниками Балкан, хорватами. "Картаті" також мають напружені стосунки із сербами, тому охоче погодились на пропозицію.

Нагадаємо, матч Україна – Сербія відбудеться 7 червня на Арені Львів.

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