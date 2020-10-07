Україна – Румунія: як і де придбати квитки на матч відбору молодіжного Євро-2021
Згідно з рішенням УЄФА, цей матч також пройде за присутності вболівальників, у кількості до 30% місткості арени.
Придбати квитки на матч Україна – Румунія (U21) можна виключно на сайті ticketsbox.com.
Квитки – електронні. Вартість – 30 грн.
Умови продажу наступні:
– одна особа може придбати не більше чотирьох квитків;
– для придбання квитків необхідно надати згоду щодо ознайомлення з правилами придбання та використання квитків та ввести: ПІБ, серію та номер паспорта, номер мобільного телефону, електронну адресу, дату народження та місце проживання всіх осіб, на яких купуються квитки;
– після здійснення процедури оплати на електронну адресу замовника надійдуть усі іменні електронні квитки для кожної особи окремо;
– уболівальник купує квиток на певний сектор, ряд, місце;
– придбані квитки обміну та поверненню не підлягають;
– квитки виключно електронні, паперові друкуватися не будуть.
Квитки на матчі іменні. Тож для входу на стадіон при собі обов’язково потрібно мати офіційний документ з фотокарткою, що посвідчує особу.
Нагадуємо, що організація матчів та відвідання стадіону здійснюється з суворим дотримання медичних протоколів! Тому звертаємо вашу увагу на необхідність:
– дотримуватися соціальної дистанції не менше 1,5 м;
– перебуваючи на периметрі стадіону, весь час носити маску, прикриваючи ніс та рот;
– мити та дезінфікувати руки за кожної можливості;
– перевіряти температуру тіла при вході на стадіон (якщо температура виявиться вищою за 37.2, вхід на стадіон буде заборонено);
– не займати місце крім того, що вказане у квитку;
– уникати рукостискань;
– уникати контакту "обличчя в обличчя" з іншими глядачами при переміщенні до та з місця;
– кашляти та чхати в серветку або у згин ліктя;
– їсти та пити, перебуваючи виключно на своєму місці;
– слідувати всім інструкціям стюардів та офіцерів стосовно санітарних та гігієнічних заходів;
– дотримуватися порядку черги на стадіоні.
Сподіваємося на розуміння кожного і будемо раді підтримці синьо-жовтих на матчі Україна – Румунія (U21)!