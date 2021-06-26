"Організація поєдинку може розглядатися тільки при наступних обов'язкових умовах. Матч може відбутися після повного відновлення територіальної цілісності нашої держави в межах міжнародно-визнаних кордонів.

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А ще після того, як наші провідні команди – Шахтар і Зоря, а також Таврія, перший чемпіон і представник України в єврокубках, – зіграють матчі чемпіонату України на своїх домашніх стадіонах: на Донбас Арені в Донецьку, на Авангарді в Луганську і на Локомотиві в Сімферополі відповідно.

Також після того, як там зазвучить гімн України, а ще гімн Ліги чемпіонів, де виступає Шахтар, а першим представником України була Таврія, а також гімн Ліги Європи, де нашу країну представляє Зоря, і за якими так скучили вболівальники Донецька, Луганська та Криму.

До слова, поєдинок між збірними України та Росії в такому випадку можна буде організувати на одному з цих стадіонів. Або по черзі на кожному з них", – цитує Павелка Газета.ru.

Зауважимо, українські та російські команди як на клубному, так і на міжнародному рівнях почали розводити після того, як була розв'язана війна на Сході та анексовано Крим.

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