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Україна – Португалія: збірна провела відновлювальні процедури і повертається в Київ

14:26 474 Читать на русском
Україна – Португалія: збірна провела відновлювальні процедури і повертається в Київ
Післяматчеве тренування збірної України / УАФ

Після перемоги над збірною Литви (2:0) у матчі 7-го туру відбору Євро-2020 у Харкові національна дружина готується до відльоту у столицю – на носі матч з чемпіонами Європи.

 

Ранкове післяматчеве заняття "синьо-жовті" розпочали по-різному. Гравці стартового складу матчу з Литвою мали відновлювальні процедури і реабілітаційні вправи у тренажерному залі, а інші 13 виконавців, які вийшли на заміну або взагалі не брали участі у грі, провели тренування на стадіоні Сонячний, повідомляє прес-служба УАФ.

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Упродовж годинного заняття вони отримали достатньо фізичних навантажень аби зрівнятися в тонусі з гравцями вчорашньої "основи". Разом з футболістами займались усі члени тренерського штабу.

Після обіду національна команда готуватиметься до від’їзду. Виліт чартерного рейсу "Харків–Київ" заплановано на 17:30. У столиці збірна розташується у готелі "Опера".

Вже завтра, 13 жовтня, о 18:30 головний тренер команди Андрій Шевченко та один із гравців зустрінуться зі ЗМІ в конференц-залі НСК Олімпійський, а в 19:00 "синьо-жовті" розпочнуть офіційне тренування на головній арені країни.

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Теги
Португалія Португалія Литва Литва Євро-2020 Андрій Шевченко Андрій Шевченко Україна - Португалія
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