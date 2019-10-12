Україна – Португалія: збірна провела відновлювальні процедури і повертається в Київ

Після перемоги над збірною Литви (2:0) у матчі 7-го туру відбору Євро-2020 у Харкові національна дружина готується до відльоту у столицю – на носі матч з чемпіонами Європи.

Ранкове післяматчеве заняття "синьо-жовті" розпочали по-різному. Гравці стартового складу матчу з Литвою мали відновлювальні процедури і реабілітаційні вправи у тренажерному залі, а інші 13 виконавців, які вийшли на заміну або взагалі не брали участі у грі, провели тренування на стадіоні Сонячний, повідомляє прес-служба УАФ.

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Упродовж годинного заняття вони отримали достатньо фізичних навантажень аби зрівнятися в тонусі з гравцями вчорашньої "основи". Разом з футболістами займались усі члени тренерського штабу.

Після обіду національна команда готуватиметься до від’їзду. Виліт чартерного рейсу "Харків–Київ" заплановано на 17:30. У столиці збірна розташується у готелі "Опера".

Вже завтра, 13 жовтня, о 18:30 головний тренер команди Андрій Шевченко та один із гравців зустрінуться зі ЗМІ в конференц-залі НСК Олімпійський, а в 19:00 "синьо-жовті" розпочнуть офіційне тренування на головній арені країни.

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