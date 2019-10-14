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Україна – Португалія: Ярмоленко забив за збірну вперше за рік

14 жовтня 23:07 988 Читать на русском
Україна – Португалія: Ярмоленко забив за збірну вперше за рік
Андрій Ярмоленко / Футбол 24

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко перервав гольову засуху в матчі 8-го туру відбору до Євро-2020 проти національної команди Португалії.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

Лідер збірної України забив 37-й гол у футболці "синьо-жовтих".

Україна – Португалія – відео голів

Гол Ярмоленка у ворота португальців став особливим. Вінгер вперше відзначився забитим м'ячем за національну команду від вересня 2018 року. Тоді він забив збірній Словаччині з пенальті в рамках Ліги націй (1:0).

Відзначимо, що Андрій Ярмоленко має вже в активі 84 матчі за збірну України. Він входить у топ-10 гвардійців команди.

Україна – Португалія: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2020

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Теги
Україна - Португалія Україна Україна Збірна України Євро-2020 Відеоновини Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
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