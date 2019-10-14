Україна – Португалія: Ярмоленко забив за збірну вперше за рік

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко перервав гольову засуху в матчі 8-го туру відбору до Євро-2020 проти національної команди Португалії.

Лідер збірної України забив 37-й гол у футболці "синьо-жовтих".

Україна – Португалія – відео голів

Гол Ярмоленка у ворота португальців став особливим. Вінгер вперше відзначився забитим м'ячем за національну команду від вересня 2018 року. Тоді він забив збірній Словаччині з пенальті в рамках Ліги націй (1:0).

Відзначимо, що Андрій Ярмоленко має вже в активі 84 матчі за збірну України. Він входить у топ-10 гвардійців команди.

Україна – Португалія: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2020