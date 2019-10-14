Україна – Португалія: Ярмоленко забив за збірну вперше за рік

Євро-2020 — 14 жовт 443
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Євро-2020, кваліфікація: Англія ефектно оформила вихід з групи, Франція та Туреччина розійшлися миром
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Україна обіграла Португалію в меншості та героїчно вийшла на Євро-2020 з першого місцяЄвро-2020 — 14 жовт 7278
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Україна – Португалія – 2:1 – відео голів та огляд матчуЄвро-2020 — 14 жовт 20539
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Лунін "змусив" Роналдо пояснити президенту Реала ігнор тренера – українець знову на перших шпальтах іспанських ЗМІІспанія — 14 жовт 9785
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Тріумф і падіння українських збірних, веселий відбір на Євро та скандали УАФ: огляд футбольного тижня у мемахMykhailo_Yukhymenko — 14 жовт 3850