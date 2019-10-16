Україна – Португалія: відомий англійський арбітр розкритикував рішення призначити пенальті у ворота команди Шевченка

Колишній арбітр Кіт Хакетт, який раніше очолював суддівський комітет АПЛ, прокоментував суперечливі рішення рефері Ентоні Тейлора у матчі Україна – Португалія.

"Це занадто жорстке рішення від Тейлора. Він повинен був на 100 відсотків переконатися, що рука перебуває в неприродному положенні.

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У мене є серйозні сумніви, на повторах помітно, що м'яч відскочив в руку від стегна. Моя думка – це точно не пенальті і, звичайно, футбольний епізод, який не вартий ні жовтої, ні червоної картки", – сказав Хаккет в коментарі Tribuna.

Нагадаємо, що помилки Тейлора не завадили Україні здобути перемогу над португальцями (2:1), яка забезпечила перше місце групи В і прямий вихід в основну стадію Євро-2020.

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