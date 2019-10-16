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Україна – Португалія: відомий англійський арбітр розкритикував рішення призначити пенальті у ворота команди Шевченка

15:55 1182 Читать на русском
Україна – Португалія: відомий англійський арбітр розкритикував рішення призначити пенальті у ворота команди Шевченка
Момент з пенальті / Футбол 24

Колишній арбітр Кіт Хакетт, який раніше очолював суддівський комітет АПЛ, прокоментував суперечливі рішення рефері Ентоні Тейлора у матчі Україна – Португалія.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

"Це занадто жорстке рішення від Тейлора. Він повинен був на 100 відсотків переконатися, що рука перебуває в неприродному положенні.

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У мене є серйозні сумніви, на повторах помітно, що м'яч відскочив в руку від стегна. Моя думка – це точно не пенальті і, звичайно, футбольний епізод, який не вартий ні жовтої, ні червоної картки", – сказав Хаккет в коментарі Tribuna.

Нагадаємо, що помилки Тейлора не завадили Україні здобути перемогу над португальцями (2:1), яка забезпечила перше місце групи В і прямий вихід в основну стадію Євро-2020.

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Теги
Україна Україна Арбітри Євро-2020 Україна - Португалія
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