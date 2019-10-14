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Україна – Португалія: УАФ розсекретила назву всесвітньо відомого гурту, який виконає український гімн перед матчем

18:04 1378 Читать на русском
Україна – Португалія: УАФ розсекретила назву всесвітньо відомого гурту, який виконає український гімн перед матчем
Гравці збірної України / Сайт УАФ

Українська асоціація футболу назвала остаточний список артистів, які виступлять перед початком матчу відбору Євро-2020 між збірними України та Португалії.

 

Спочатку УАФ заінтригувала вболівальників, залишивши в секреті назву "всесвітньо відомого гурту" (саме так було написано у вчорашньому анонсі) , який виконає гімн України на НСК Олімпійський.

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Втім, цю таємницю все ж вирішили розкрити – головну пісню нашої країни виконає Національний хор ім. Григорія Верьовки у складі 125 осіб, інформує офіційний сайт УАФ. Також перед мачем України та збірної Португалії на стадіоні НСК Олімпійський презентують потужну шоу-програму і виступи гурту "Ляпіс-98" та Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України ім. П. Вірського. Ведучим шоу стане Артем Гагарін. Початок дійства о 20:00.

Нагадаємо, гімн України перед матчем проти Литви у Харкові виконав Михайло Хома, більш відомий як фронтмен гурту DZIDZIO.

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