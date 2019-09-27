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Україна – Португалія: УАФ анулює підроблені квитки на матч відбору до Євро-2020

18:37 446 Читать на русском
Україна – Португалія: УАФ анулює підроблені квитки на матч відбору до Євро-2020
Вболівальники збірної України / Getty Images

Українська асоціація футболу продовжує боротьбу з фальшивими квитками на матчі збірної України.

 

"Дорогі друзі, єдиним сайтом, де можна легально придбати квитки на домашні поєдинки національної збірної України проти Литви й Португалії у кваліфікації до Євро-2020, які відбудуться 11 жовтня на ОСК Металіст та 14 жовтня на НСК Олімпійський відповідно, є сервіс ticketsbox.com.

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Квитки, придбані на інших ресурсах, найвірогідніше, є фальшивками або квитками від перекупників, які будуть анульовані за підсумками спеціальної перевірки. Кошти за такі квитки не повертаються.

УАФ робить усе можливе, щоб убезпечити вас від шахрайських дій перекупників. Зокрема, відповідні листи-претензії вже надіслано сайтам, на яких були помічені пропозиції з продажу таких квитків. Закликаємо власників цих ресурсів підтримати квитковий Fair play.

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Повідомляємо, що зараз на ресурсі ticketsbox.com триває продаж квитків на матч Україна – Литва. А що стосується гри Україна – Португалія, то, як ми й обіцяли, друга партія квитків на цей поєдинок надійде в продаж на початку жовтня", – йдеться в офіційному повідомленні на сайті УАФ.

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Теги
Україна - Португалія квитки на футбол Україна Україна Литва Литва УАФ Євро-2020 Португалія Португалія
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