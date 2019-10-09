Україна – Португалія: у продаж надійшла ще одна партія квитків

УАФ, у рамках боротьби зі спекулянтами, розділила продаж квитків на матч з Португалією на кілька етапів. Третя партія вже з’явилась у касах.

Сьогодні, 9 жовтня, у продаж надійшла нова партія квитків на поєдинок відбірного турніру Євро-2020 між національними збірними України та Португалії, який відбудеться 14 жовтня на НСК Олімпійський, повідомляє УАФ.

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Раніше, у рамках програми квиткового Fair Play було прийнято рішення збільшити кількість партій продажу квитків, що спростить процедуру перевірки й контролю їхньої реалізації та мінімізує ризики викупу білетів перекупниками. Попередні партіі квитків на поєдинок із Португалією надходили у продаж 6 та 8 жовтня.

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До слова, єдиним сервісом, де можна легально придбати квитки на матчі збірної України, є сайт Ticketsbox.com. Перепродаж таких квитків заборонено в будь-якому форматі! Для перевірки квитків сервіс Ticketsbox.com створить кризовий центр, який розпочне свою роботу у суботу, 12 жовтня, на території НСК Олімпійський і працюватиме до 14 жовтня включно. Відвідати кризовий центр варто лише тим, хто придбав квиток у перекупників! При собі необхідно мати посвідчення особи та куплений квиток.

Нагадаємо, УАФ кілька днів тому анулювала 2748 квитків на матч Україна – Португалія у рамках боротьби з перекупниками. Усі вони були передані у вільний продаж на Ticketsbox.com.

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