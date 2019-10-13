toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
УКРАЇНА - ПОРТУГАЛІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Україна – Португалія: трансферна вартість португальців в 4,5 рази вища за українців

22:56 92 Читать на русском
Україна – Португалія: трансферна вартість португальців в 4,5 рази вища за українців
Збірна України / УАФ

Сумарна вартість суперника "синьо-жовтих" збірної Португалії в рази перевищує вартість нашої команди.

 

Перед вирішальним поєдинком лідерів групи В портал Transfermarkt оцінив вартість поточного складу обох збірних. Так, сумарна вартість гравців збірної України оцінюється у 171 млн євро. Трійку найдорожчих гравців складають Олександр Зінченко (30 млн євро), Андрій Ярмоленко та Віктор Циганков (по 20 млн євро).

Україна – Португалія: "синьо-жовті" прогулялись Києвом напередодні вирішального поєдинку Євро-2020

Вартість збірної Португалії значно перевищує вартість "синьо-жовтих". Склад збірної Португалії оцінюється у 757,25 млн євро. Найдорожчими футболістами чинних чемпіонів Європи та переможців Ліги націй є одноклубник нашого Олександра Зінченка Бернарду Сілва, а також Жоау Феліш (по 100 млн). Кріштіану Роналду влітку подешевшав і коштує тепер 90 млн євро.

Нагадаємо, вже завтра, 14 жовтня, Україне зійдеться у протистоянні з Португалією. Матч відбудеться о 21:45 на НСК Олімпійський. Перед матчем на стадіоні відбудеться грандіозна шоу-програма і виступи відомих колективів.

Україна – Португалія: піренейські ЗМІ побоюються наших, відзначають Шахтар та прогнозують дивовижний подвиг Роналду

blog_ava
Україна – Португалія: розклад заходів команд напередодні матчу відбору на Євро-2020
08:00
4392
Теги
Євро-2020 Україна - Португалія Україна Україна Збірна України Португалія Португалія Олександр Зінченко Олександр Зінченко Жоау Феліш Жоау Феліш Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Віктор Циганков Віктор Циганков Бернарду Сілва Бернарду Сілва
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
17
хв
Литва
21:45
Сербія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук