Україна – Португалія: трансферна вартість португальців в 4,5 рази вища за українців

Сумарна вартість суперника "синьо-жовтих" збірної Португалії в рази перевищує вартість нашої команди.

Перед вирішальним поєдинком лідерів групи В портал Transfermarkt оцінив вартість поточного складу обох збірних. Так, сумарна вартість гравців збірної України оцінюється у 171 млн євро. Трійку найдорожчих гравців складають Олександр Зінченко (30 млн євро), Андрій Ярмоленко та Віктор Циганков (по 20 млн євро).

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Вартість збірної Португалії значно перевищує вартість "синьо-жовтих". Склад збірної Португалії оцінюється у 757,25 млн євро. Найдорожчими футболістами чинних чемпіонів Європи та переможців Ліги націй є одноклубник нашого Олександра Зінченка Бернарду Сілва, а також Жоау Феліш (по 100 млн). Кріштіану Роналду влітку подешевшав і коштує тепер 90 млн євро.

Нагадаємо, вже завтра, 14 жовтня, Україне зійдеться у протистоянні з Португалією. Матч відбудеться о 21:45 на НСК Олімпійський. Перед матчем на стадіоні відбудеться грандіозна шоу-програма і виступи відомих колективів.

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