Україна – Португалія: Семеду впевнений у перемозі "селесао" в матчі відбору до Євро-2020

Захисник збірної Португалії Нелсон Семеду прокоментував перемогу над Люксембургом і поділився думкою про майбутню зустріч з Україною в кваліфікації Євро-2020.

"Дуже радий перемозі, це найголовніше. Ми досягли непоганого результату вдома. Тепер їдемо в Україну за трьома очками.

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З Люксембургом був момент, коли ми трохи пригальмували. Але перші 15-20 хвилин були дуже хорошими, ми зробили рахунок 1:0, а потім віддали ініціативу. Але в цілому для нас вийшов відмінний матч", – поділився Семеду в коментарі Федерації футболу Португалії.

Нагадаємо, збірна Португалії розгромила Люксембург (3:0) і зустрінеться з Україною 14 жовтня, початок о 21:45. Додамо, що "жовто-сині" мають в активі 16 очок, португальці з 11 пунктами посідають другу сходинку.

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