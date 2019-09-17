Україна – Португалія: квитки на матч відбору до Євро-2020 надійшли у продаж

УАФ оголосила про початок реалізації квитків на матч відбору до Євро-2020 Україна – Португалія. Поєдинок пройде 14 жовтня на НСК Олімпійський у Києві.

Квитки на поєдинок на матч Україна – Португалія, який відбудеться 14 жовтня у Києві (початок о 21:45) здійснюватиметься виключно на сайті ticketsbox. Реалізація перепусток на гру проти чинних чемпіонів Європи проходитиме в два етапи, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Ми на 99% учасники Євро-2020, або Шевченко – унікальний, а йому вже знайшли заміну: реакція соцмереж на Литва – Україна

Пріоритетне право на купівлю квитків мають фанати, які придбали онлайн перепустки на матч України проти Литви, а також вболівальники – власники спеціальної картки Укргазбанку. Вони отримають відповідні інструкції на мобільний телефон або e-mail та можуть купити квитки на матч Україна – Португалія вже сьогодні, 17 вересня.

Скористатися своїм правом першочергового придбання квитків можна в період із 17-го по 20 вересня. Кожен, хто придбає квиток на поєдинок Україна – Литва (матч пройде 11 жовтня в Харкові) в цей період, також отримає право придбання квитків на матч Україна — Португалія, але виключно в період із 17-го по 20 вересня.

Другий етап продажу розпочнеться 20 вересня – у реалізацію надійдуть квитки, які не викупили під час першого етапу. Вартість перепусток складає 150 – 800 грн. Квитки на матч будуть іменними, а перед входом на стадіон буде здійснюватися перевірка наявності квитків та їхня звірка з документами.

Продажу квитків у касі стадіону не буде.

Умови продажу он-лайн:

– одна особа може придбати не більше чотирьох квитків;

– для придбання квитків необхідно ввести: ПІБ, серію та номер паспорта, ІПН, номер мобільного телефону, електронну адресу, дату народження та місце проживання всіх осіб, на яких купуються квитки;

– у разі, якщо квитки купуються на особу віком до 16-ти років, вказуються дані свідоцтва про народження;

– після здійснення процедури оплати на електронну адресу замовника буде надіслано всі іменні електронні квитки для кожної особи окремо;

– уболівальник купує квиток на певний сектор, ряд, місце;

– квитки поверненню та обміну не підлягають.

Нагадаємо, в першому турі Україна зіграла внічию з Португалією (0:0). Після 5-ти матчів "синьо-жовті" мають 13 очок та очолюють групу B. Португалія набрала 8 балів у 4-х матчах.

Роналду підкорює вершини, партнери Зінченка розривають, а Вербіч – найкращий з УПЛ. Підсумки 5-6 турів відбору Євро-2020