Україна – Португалія: розклад заходів команд напередодні матчу відбору на Євро-2020

Збірна України проведе зустріч з уболівальниками та представниками ЗМІ перед матчем відбору на Євро-2020 проти Португалії.

Прес-конференція головного тренера та гравця збірної України розпочнеться в конференц-залі НСК Олімпійський 13 жовтня о 18:30, інформує прес-служба УАФ.

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О 19:00 футболісти "синьо-жовтих" вийдуть на поле головної арени країни для завершального тренування перед поєдинком із чемпіонами Європи. Як і належить, перші 15 хвилин заняття будуть відкритими для представників ЗМІ.

Прес-конференція головного тренера збірної Португалії Фернанду Сантуша й одного з гравців команди відбудеться о 16:30, а тренування "селесао" – о 17:30.

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Нагадаємо, збірна України перемогла Литву (2:0) і зустрінеться з Португалією 14 жовтня, початок о 21:45. Додамо, що "жовто-сині" мають в активі 16 очок, португальці з 11 пунктами посідають другу сходинку.