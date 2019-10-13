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Україна – Португалія: Роналду і компанія провели тренування на НСК Олімпійський

18:37 748 Читать на русском

Збірна Португалії випробувала газон НСК Олімпійський напередодні матчу відбору на Євро-2020 проти України.

 

Гості провели заняття, після того як тренер команди Фернанду Сантуш і захисник Пепе поспілкувалися з пресою.

Україна – Португалія: Роналду в хорошому настрої вийшов на тренування на НСК Олімпійський та роздав автографи

Чемпіони Європи перебувають у гарному гуморі перед одним з вирішальних матчів відбору. Португальці часто посміхалися, жартували один з одним та представниками тренерського штабу.

Нагадаємо, матч Україна – Португалія відбудеться 14 жовтня, початок о 21:45. Додамо, що після перемоги над Литвою "синьо-жовті" мають в активі 16 очок, "селесао" з 11 пунктами посідають другу сходинку.

Україна – Португалія: передматчева прес-конференція Фернанду Сантуша

blog_ava
Україна – Португалія: розклад заходів команд напередодні матчу відбору на Євро-2020
08:00
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