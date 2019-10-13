Україна – Португалія: Роналду і компанія провели тренування на НСК Олімпійський

Збірна Португалії випробувала газон НСК Олімпійський напередодні матчу відбору на Євро-2020 проти України.

Гості провели заняття, після того як тренер команди Фернанду Сантуш і захисник Пепе поспілкувалися з пресою.

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Чемпіони Європи перебувають у гарному гуморі перед одним з вирішальних матчів відбору. Португальці часто посміхалися, жартували один з одним та представниками тренерського штабу.

Нагадаємо, матч Україна – Португалія відбудеться 14 жовтня, початок о 21:45. Додамо, що після перемоги над Литвою "синьо-жовті" мають в активі 16 очок, "селесао" з 11 пунктами посідають другу сходинку.

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