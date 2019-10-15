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Україна – Португалія: післяматчева прес-конференція Фернанду Сантуша

00:30 2152 Читать на русском
Україна – Португалія: післяматчева прес-конференція Фернанду Сантуша
Фернанду Сантуш (ліворуч) / Фото Футбол 24

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш прокоментував поразку від України (2:1) у відборі до Євро-2020.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

"Ви самі бачили, що відбувалося на полі до 24-ї хвилини. Ми вповільнено почали грати. Інколи нас на батьківщині називають холодними, саме такими ми й були на початку. Потім ми розворушилися та почали атакувати. Щось в когось не виходило, старалися. Намагався Кріштіану щось витиснути, забив пенальті. Україна жваво стартувала та тримала в напрузі всіх майже до кінця цього матчу.

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Я завжди намагаюся пояснити гравцям, що вони повинні серйозніше ставитися до гри, краще віддаватися на полі. Але буває по-різному, сьогодні вийшло так. У другому таймі Україна підсіла, ми цим намагалися скористатися. По перерві й ми самі додали. Тиснули, але не реалізували свої моменти. Ну, виграла Україна, як це можна прокоментувати. Всяке буває, що ж тут вдієш!

Був пенальті, потім ми почали докладати більше зусиль. Не все виходило, бракувало простору. Декому з наших футболістів не вистачало терпіння в окремих епізодах. А Україна цим скористалася. В кінці ми збилися на переводи з флангу на фланг, діяли примітивніше. Не зуміли дотиснути суперника, тому такий підсумок.

Хороша форма України нас не здивувала. Чи нормальний результат для цього складу збірної Португалії? Всі ж розуміють, хто, що і як. Не все визначається одним матчем. Тому хвилюватися немає про що.

Стратегія України була ефективнішою за нашу. Вони до кінця її притримувалися, гнули свою лінію. Тому й здобули перемогу. Ми теж намагалися виконувати свої завдання, але не були настільки ефективними. Не можу не відзначити Ярмоленка. У підсумку для них позитивний результат, а для нас негативний", – сказав Сантуш на післяматчевій прес-конференції.

Перед останнім матчем кваліфікації "синьо-жовті" гарантували собі перше місце групи В і, відповідно, путівку у фінальну частину Євро-2020.

Україна обіграла Португалію в меншості та героїчно вийшла на Євро-2020 з першого місця

Джерело: Футбол 24
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Теги
Євро-2020 Україна - Португалія Україна Україна Збірна України Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Фернанду Сантуш Фернанду Сантуш
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