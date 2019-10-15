Україна – Португалія: післяматчева прес-конференція Фернанду Сантуша

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш прокоментував поразку від України (2:1) у відборі до Євро-2020.

"Ви самі бачили, що відбувалося на полі до 24-ї хвилини. Ми вповільнено почали грати. Інколи нас на батьківщині називають холодними, саме такими ми й були на початку. Потім ми розворушилися та почали атакувати. Щось в когось не виходило, старалися. Намагався Кріштіану щось витиснути, забив пенальті. Україна жваво стартувала та тримала в напрузі всіх майже до кінця цього матчу.

Україна – Португалія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Я завжди намагаюся пояснити гравцям, що вони повинні серйозніше ставитися до гри, краще віддаватися на полі. Але буває по-різному, сьогодні вийшло так. У другому таймі Україна підсіла, ми цим намагалися скористатися. По перерві й ми самі додали. Тиснули, але не реалізували свої моменти. Ну, виграла Україна, як це можна прокоментувати. Всяке буває, що ж тут вдієш!

Був пенальті, потім ми почали докладати більше зусиль. Не все виходило, бракувало простору. Декому з наших футболістів не вистачало терпіння в окремих епізодах. А Україна цим скористалася. В кінці ми збилися на переводи з флангу на фланг, діяли примітивніше. Не зуміли дотиснути суперника, тому такий підсумок.

Хороша форма України нас не здивувала. Чи нормальний результат для цього складу збірної Португалії? Всі ж розуміють, хто, що і як. Не все визначається одним матчем. Тому хвилюватися немає про що.

Стратегія України була ефективнішою за нашу. Вони до кінця її притримувалися, гнули свою лінію. Тому й здобули перемогу. Ми теж намагалися виконувати свої завдання, але не були настільки ефективними. Не можу не відзначити Ярмоленка. У підсумку для них позитивний результат, а для нас негативний", – сказав Сантуш на післяматчевій прес-конференції.

Перед останнім матчем кваліфікації "синьо-жовті" гарантували собі перше місце групи В і, відповідно, путівку у фінальну частину Євро-2020.

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