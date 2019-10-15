Україна – Португалія: Павелко зізнався, що вірив у перемогу до матчу

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко прокоментував вихід збірної України на Євро-2020 та співпрацю з Андрієм Шевченком.

"Хлопці молодці, вони подарували свято нашим вболівальникам. Думаю, ми також щось знали, тому що була команда підготувати феєрверки. Тому, мабуть, знали, що наші виграють (посміхнувся).

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А найголовніше, що сьогодні був День захисника України. Думаю, було дуже важливо віддати шану нашим воїнам, які загинули і тим, які сьогодні були на стадіоні, і Сенцов, і наші моряки. Думаю, що ця енергетика також передалася.

Тиск з приводу призначення кума (Андрія Шевченка) тренером? Напевно, порадію і за родича. Все-таки не як керівник асоціації, а як кум, думаю, я щасливий, що в нього вийшло. Я в це вірив із першого дня. І тримав удар від журналістів, які, мабуть, поставили під сумнів це рішення. Радію! Молодець, Андрюха, молодець!

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Чи відпустимо Шевченка в Мілан? Ми з ним дуже довге життя разом прожили і, повірте, що наступне рішення також прийматимемо разом. Сядемо і приймемо рішення. Думаю, що будь-яке наше рішення буде кращим і для нього, і для нашої збірної. Але сьогодні думки лише про Євро-2020.

Чи можемо ми з такою грою виграти Євро? Давайте не забігати наперед. Дуже важливо, щоб ми самі собі, так би мовити, не напророкували.

Треба йти крок за кроком. Команда з кожним матчем показує все кращу гру", – сказав він журналістам у мікст-зоні після матчу.

Відзначимо, що збірна України здолала португальців (2:1) у матчі відбору до Євро-2020 та оформила достроковий вихід на континентальний форум. Голами відзначилися Роман Яремчук і Андрій Ярмоленко.

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