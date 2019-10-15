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Україна – Португалія: Павелко зізнався, що вірив у перемогу до матчу

01:20 366 Читать на русском
Україна – Португалія: Павелко зізнався, що вірив у перемогу до матчу
Павелко, Шевченко та Чеферін / фото із соцмереж

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко прокоментував вихід збірної України на Євро-2020 та співпрацю з Андрієм Шевченком.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

"Хлопці молодці, вони подарували свято нашим вболівальникам. Думаю, ми також щось знали, тому що була команда підготувати феєрверки. Тому, мабуть, знали, що наші виграють (посміхнувся).

Україна – Португалія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

А найголовніше, що сьогодні був День захисника України. Думаю, було дуже важливо віддати шану нашим воїнам, які загинули і тим, які сьогодні були на стадіоні, і Сенцов, і наші моряки. Думаю, що ця енергетика також передалася.

Тиск з приводу призначення кума (Андрія Шевченка) тренером? Напевно, порадію і за родича. Все-таки не як керівник асоціації, а як кум, думаю, я щасливий, що в нього вийшло. Я в це вірив із першого дня. І тримав удар від журналістів, які, мабуть, поставили під сумнів це рішення. Радію! Молодець, Андрюха, молодець!

Україна – Португалія: післяматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Чи відпустимо Шевченка в Мілан? Ми з ним дуже довге життя разом прожили і, повірте, що наступне рішення також прийматимемо разом. Сядемо і приймемо рішення. Думаю, що будь-яке наше рішення буде кращим і для нього, і для нашої збірної. Але сьогодні думки лише про Євро-2020.

Чи можемо ми з такою грою виграти Євро? Давайте не забігати наперед. Дуже важливо, щоб ми самі собі, так би мовити, не напророкували.

Треба йти крок за кроком. Команда з кожним матчем показує все кращу гру", – сказав він журналістам у мікст-зоні після матчу.

Відзначимо, що збірна України здолала португальців (2:1) у матчі відбору до Євро-2020 та оформила достроковий вихід на континентальний форум. Голами відзначилися Роман Яремчук і Андрій Ярмоленко.

Україна обіграла Португалію в меншості та героїчно вийшла на Євро-2020 з першого місця

Джерело: Футбол 24
blog_ava
Україна – Португалія: Шевченко оголосив заявку на матч відбору до Євро-2020
14 жовтня
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Теги
Євро-2020 Україна - Португалія Україна Україна Збірна України Андрій Павелко Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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