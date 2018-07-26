Україна – Португалія: онлайн-трансляція півфіналу Євро-2018 U-19

Україна та Португалія сьогодні зустрінуться у півфіналі Євро-2018 U-19. Дивіться пряму трансляцію матчу Україна – Португалія.

Матч Україна U-19 – Португалія U-19 розпочнеться о 15.00 за київським часом. Суперники у півфіналі Євро-2018 позмагаються за вихід у фінал турніру.

Дивіться пряму трансляцію матчу на офіційному Youtube-каналі УЄФА. Футбол 24 проведе текстову трансляцію зустрічі.

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Нагадаємо, що на груповому етапі Євро-2018 U-19 збірна України зайняла перше місце у квартеті В: перемоги над Англією та Туреччиною і нічия з Францією. Також "синьо-жовті" гарантували собі участь у чемпіонаті світу-2019 U-20.

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