Україна – Португалія: на матчі очікується близько 200 уболівальників гостей

Вирішальна гра "синьо-жовтих" проти португальців не викликала особливого зацікавлення на Піренеях – окрім ЗМІ та представників офіційних делегацій до Києва на матч прибуде лише 200 фанатів збірної.

Матч 8-го туру відбору Євро-2020 між збірними України та Португалії відвідають близько 200 уболівальників команди з Піренеїв, повідомляє Tribuna.com. Поєдинок відбудеться у Києві на стадіоні НСК Олімпійський, який вміщує 70 тисяч глядачів.

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Україна впевнено очолює групу В, маючи у своєму активі 16 очок. Другою йде Португалія з 11-ма пунктами і грою у запасі. Останнє місце посідає Литва, здобувши лише 1 очко у шести матчах.

Після зустрічі з португальцями Україна 17 листопада на виїзді зіграє завершальний поєдинок проти команди Сербії. Португалія 14 листопада прийматиме Литву, а 17 листопада полетить у гості до Люксембурга.

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