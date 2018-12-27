Україна – Португалія: матч відбору до Євро-2020 зіграють на НСК Олімпійський

Стало відомо, де збірна України прийматиме чинних чемпіонів Європи португальців

На засіданні Виконкому ФФУ, яке відбулося сьогодні в Києві, ухвалено рішення щодо місця проведення матчу відбірного турніру Євро-2020 між збірними України та Португалії.

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Поєдинок кваліфікаційної групи B 14 жовтня 2019 року між "синьо-жовтими" та чинними чемпіонами Європи прийматиме НСК Олімпійський у столиці України (початок матчу – о 21.45), інформує прес-служба ФФУ.

Нагадаємо, Збірна України зіграє у відборі до Євро-2020 проти Португалії, а також Сербії, Литви і Люксембургу.

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