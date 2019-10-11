Україна – Португалія: матч відбору до Євро-2020 розсудить суддівська бригада з Англії

Інтерв’ю — 13:30 2662
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"Сиджу на балконі, дзвонить англійський номер – "Шева?!": прес-аташе Шевченка – про закулісся збірної і перехід у Мілан
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УПЛ визначила найкращого гравця та тренера чемпіонату у вересніУкраїна — 12:45 376
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Україна – Литва: анонс матчу відбору до Євро-2020Євро-2020 — 08:00 15865
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Румунія розгромила Україну у відборі до Євро-2021 U-21: повне ігрове фіаско, "двійка" Ротаню та непомітність лідерівЗбірна України U-21 — 01:15 9219
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Відбір до Євро-2020: Кадар фейлами вбив Угорщину, Дубра не стримав Лєвандовскі, Нідерланди оформили грандіозний камбекЄвро-2020 — 10 жовт 12767