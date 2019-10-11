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Україна – Португалія: матч відбору до Євро-2020 розсудить суддівська бригада з Англії

14:22 680 Читать на русском
Україна – Португалія: матч відбору до Євро-2020 розсудить суддівська бригада з Англії
Ентоні Тейлор / AS

Стали відомі імена арбітрів на відбірковий матч до Євро-2020 Україна – Португалія.

 

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена арбітрів, які розсудять матч відбору до Євро-2020 Україна – Португалія.

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Головним арбітром призначений англієць Ентоні Тейлор. Допомагати на лініях йому будуть Гарі Бесвік і Адам Нунн, четвертим арбітром буде Крейг Поусон.

До слова, Тейлор вже обслуговував матч за участю збірної України. Тоді "синьо-жовті" перемогли чехів у першому турі Ліги націй (2:1).

Нагадаємо, матч Україна – Португалія відбудеться 14 жовтня на НСК Олімпійський, початок гри о 21:45.

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Теги
Україна Україна Євро-2020 Арбітри Україна - Португалія
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