Україна – Португалія: Коноплянка підбадьорив "синьо-жовтих" перед ключовим матчем відбору до Євро-2020

Хавбек збірної України Євген Коноплянка заявив, у чому сила команди Шевченка.

Україна затамувала подих перед матчем відбору національної команди до Євро-2020. Виключенням не став і півзахисник "синьо-жовтих" Євген Коноплянка.

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"Разом ми – сила", – написав Коно в instagram під відповідним фото.

Двобій команди Шевченка проти Кріштіану Роналду і компанії відбудеться 14 жовтня на НСК Олімпійський. Початок о 21:45.

Україна – Португалія: анонс матчу відбору Євро-2020