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Україна – Португалія: Коноплянка підбадьорив "синьо-жовтих" перед ключовим матчем відбору до Євро-2020

16:55 479 Читать на русском
Україна – Португалія: Коноплянка підбадьорив "синьо-жовтих" перед ключовим матчем відбору до Євро-2020
Руслан Маліновський та Євген Коноплянка / Фото УАФ

Хавбек збірної України Євген Коноплянка заявив, у чому сила команди Шевченка.

 

Україна затамувала подих перед матчем відбору національної команди до Євро-2020. Виключенням не став і півзахисник "синьо-жовтих" Євген Коноплянка.

Україна – Португалія: на матч відбору Євро-2020 очікується аншлаг

"Разом ми – сила", – написав Коно в instagram під відповідним фото.

Двобій команди Шевченка проти Кріштіану Роналду і компанії відбудеться 14 жовтня на НСК Олімпійський. Початок о 21:45.

Україна – Португалія: анонс матчу відбору Євро-2020

ВМЕСТЕ МЫ - СИЛА ️

Допис, поширений Yevhen Konoplyanka ️ (@konoplyanka.official)

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Теги
Збірна України Євро-2020 Україна - Португалія Україна Україна Євген Коноплянка Євген Коноплянка
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