Україна – Португалія: команди визначились із формами на матч відбору до Євро-2020

Євро-2020 — 13:13 201
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Маліновський, магія і "пограбування" мрії – італійські ЗМІ дають нові пророцтва для українця, який кидає виклик Роналду
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Україна – Португалія: Шевченко оголосив заявку на матч відбору до Євро-2020Євро-2020 — 10:50 9158
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Україна – Португалія: анонс матчу відбору Євро-2020Євро-2020 — 08:00 17537
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Уельс вдома розписав нічию з Хорватією: дуже поганий матч, зміна поколінь "картатих" та старанний БейлЄвро-2020 — 01:47 995
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Євро-2020, кваліфікація: Німеччина в меншості дотиснула аутсайдера, Польща вийшла з групи, провал ВербічаЄвро-2020 — 13 жовт 8204