Україна – Португалія: команди визначились із формами на матч відбору до Євро-2020

Збірні України та Португалії визначились із кольорами на сьогоднішній матч відбору до Євро-2020.

Збірна України зіграє у традиційних жовтих кольорах, тоді як Кріштіану і Ко вийдуть на поле у червоній формі, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Голкіпер збірної України зіграє у екіпіруванні зеленого кольору, тоді як воротар португальців вийде у чорній формі.

Нагадаємо, сьогодні, 14 жовтня, на НСК Олімпійський збірна України прийматиме збірну Португалії. Матч відбудеться о 21:45 за київським часом.

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