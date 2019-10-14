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Україна – Португалія: фанати вивісили звернення до Зеленського щодо вбивства Гандзюк

14 жовтня 23:29 2889 Читать на русском
Україна – Португалія: фанати вивісили звернення до Зеленського щодо вбивства Гандзюк
Вболівальники збірної України / Фото Футбол 24

Вболівальники "синьо-жовтих" розгорнули банер із запитанням до президента України.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

Фанати збірної України обурені повільним розслідуванням вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Україна – Португалія: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2020

"Зе, коли за вбивство Гандзюк сядуть Мангер, Гордєєв та Рищук?", – було вказно на банері під час матчу відбору до Євро-2020 Україна – Португалія.

Нагадаємо, минулого року на Катерину Гандзюк було здійснено замах – активістку облили кислотою. Через отримані опіки дівчина згодом померла в лікарні.

У вбивстві підозрюють херсонських чиновників.

фото: Tribuna.com

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Теги
Україна - Португалія Україна Україна Євро-2020
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