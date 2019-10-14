Україна – Португалія: фанати вивісили звернення до Зеленського щодо вбивства Гандзюк

Вболівальники "синьо-жовтих" розгорнули банер із запитанням до президента України.

Фанати збірної України обурені повільним розслідуванням вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Україна – Португалія: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2020

"Зе, коли за вбивство Гандзюк сядуть Мангер, Гордєєв та Рищук?", – було вказно на банері під час матчу відбору до Євро-2020 Україна – Португалія.

Нагадаємо, минулого року на Катерину Гандзюк було здійснено замах – активістку облили кислотою. Через отримані опіки дівчина згодом померла в лікарні.

У вбивстві підозрюють херсонських чиновників.

фото: Tribuna.com