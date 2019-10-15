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Україна – Португалія: екс-арбітр ФІФА оцінив суперечливий епізод з пенальті та вилученням Степаненка

10:57 3553 Читать на русском
Україна – Португалія: екс-арбітр ФІФА оцінив суперечливий епізод з пенальті та вилученням Степаненка
Україна – Португалія: Футбол 24

Колишній арбітр ФІФА Мирослав Ступар поділився думкою щодо роботи Ентоні Тейлора під час матчу кваліфікації на Євро-2020 між збірними України та Португалії.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

"Суддя не відповідав такому рівню матчу. Хоча він і представник Англії. В дебюті зустрічі Маліновський зіграв жорстко, але ж по-англійськи. Тейлор призначив штрафний у бік ворот нашої збірної. Потім, коли на Руслана стрибнули у центрі поля, то рефері ﻿проґавив цей фол. Тобто суддя не був послідовним.

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На 72-й хвилині Тейлор призначив пенальті у ворота збірної України, витримавши паузу. Гравці збірної Португалії почали йому сигналізувати, от він і вирішив призначити 11-метровий. Чим він керувався? Не знаю. Якщо б це були старі правила, де немає трактовки і роз'яснень гри рукою, то це інша справа. Можна було б із ним погодитися. Але сьогоднішній текст 12 правила чітко говорить: в таких ситуаціях пенальті не призначається!

Зазвичай не є порушенням, коли після контакту з власною головою, тілом або ногою, м'яч потрапляє у руку, або кисть гравця. В такому випадку 11-метрового немає! Це не порушення. Ось якщо б м'яч одразу потрапив у верхню кінцівку, тоді з арбітром десь можна було б погодитись. А так, м'яч від ноги відлетів Степаненку в руку. Виходячи з цього, це 100% помилка арбітра.

Україна – Португалія: героїчний вихід на Євро-2020 з 1-го місця – футбольні кіборги, кайф, гордість і нефартовий Роналду

Якщо Тейлор вирішив, що порушення правил з боку Степаненка було і вказав на 11-метрову позначку, то він вже був зобов'язаний показувати Тарасу другу жовту картку. Що арбітр і зробив, залишивши нашу команду вдесятьох. Молодці наші хлопці, що вистояли", – цитує Ступара FootBoom.

blog_ava
Україна – Португалія: героїчний вихід на Євро-2020 з 1-го місця – футбольні кіборги, кайф, гордість і нефартовий Роналду
03:20
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Теги
Україна - Португалія Збірна України Україна Україна Євро-2020 Тарас Степаненко Тарас Степаненко Мирослав Ступар Мирослав Ступар
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