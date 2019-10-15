Україна – Португалія: екс-арбітр ФІФА оцінив суперечливий епізод з пенальті та вилученням Степаненка

Колишній арбітр ФІФА Мирослав Ступар поділився думкою щодо роботи Ентоні Тейлора під час матчу кваліфікації на Євро-2020 між збірними України та Португалії.

"Суддя не відповідав такому рівню матчу. Хоча він і представник Англії. В дебюті зустрічі Маліновський зіграв жорстко, але ж по-англійськи. Тейлор призначив штрафний у бік ворот нашої збірної. Потім, коли на Руслана стрибнули у центрі поля, то рефері ﻿проґавив цей фол. Тобто суддя не був послідовним.

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На 72-й хвилині Тейлор призначив пенальті у ворота збірної України, витримавши паузу. Гравці збірної Португалії почали йому сигналізувати, от він і вирішив призначити 11-метровий. Чим він керувався? Не знаю. Якщо б це були старі правила, де немає трактовки і роз'яснень гри рукою, то це інша справа. Можна було б із ним погодитися. Але сьогоднішній текст 12 правила чітко говорить: в таких ситуаціях пенальті не призначається!

Зазвичай не є порушенням, коли після контакту з власною головою, тілом або ногою, м'яч потрапляє у руку, або кисть гравця. В такому випадку 11-метрового немає! Це не порушення. Ось якщо б м'яч одразу потрапив у верхню кінцівку, тоді з арбітром десь можна було б погодитись. А так, м'яч від ноги відлетів Степаненку в руку. Виходячи з цього, це 100% помилка арбітра.

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Якщо Тейлор вирішив, що порушення правил з боку Степаненка було і вказав на 11-метрову позначку, то він вже був зобов'язаний показувати Тарасу другу жовту картку. Що арбітр і зробив, залишивши нашу команду вдесятьох. Молодці наші хлопці, що вистояли", – цитує Ступара FootBoom.