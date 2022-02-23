"Вірю в нашу країну, нашу армію та наш український народ. Зараз ми всі повинні єднатись перед найсерйознішим викликом у сучасній історії України.

Бойко: Україна була, є та буде незалежною державою

Це не просто слова, це те, що відчуваю, коли на стадіоні грає гімн України, а на трибунах жовто-сині прапори: гордість за нашу країну, гордість за нашу незалежність та наших людей. Україна пройшла дуже важкий шлях до набуття своєї державності й ніхто не має права її заперечувати.

Низький уклін нашим військовослужбовцям, усім українцям, які боронять кордони нашої країни, її самостійність та право обирати майбутнє. Україна – понад усе", – написав Бущан на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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