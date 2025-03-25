У вівторок, 25 березня, Україна U-21 проведе товариський матч проти Польщі U-21. Стартовий склад та пряму трансляцію шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Молодіжна збірна України продовжує підготовку до фінальної частини Євро-2025 (U-21) та проводить навчально-тренувальний збір у Туреччині.

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Сьогодні, 25 березня, на українців чекає контрольний матч – проти Польщі. Поєдинок відбудеться у Белеку, а початок зустрічі запланований на 16:00 за київським часом. Пряму трансляцію можна переглянути на YouTube-каналі УАФ.

У рамках збору команда вже провела спаринг зі Словенією, який завершився внічию 1:1, але у серії пенальті сильнішими виявилися суперники (5:6).

Стартовий склад збірної України U-21: Єрмаков – Крупський, Салюк, Михавко, Вівчаренко – Яцик, Бражко (к.), Рубчинський – Велетень, Брагару – В'юнник.

Запасні: Нещерет, Вакулик, Роман, Хлань, Краснопір, Федор, Козік, Кузик, Крушинський, Варфоломєєв, Царенко.

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