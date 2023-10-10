"Синьо-жовтих" на гру відбору до Євро-2024 проти Північної Македонії надихатиме фронтмен популярного українського гурту.

Державний гімн України перед матчем Україна – Північна Македонія виконає фронтмен гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець, повідомляє офіційний Telegram-канал УАФ.

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Зазначимо, що УАФ зберегла своєрідну традицію – різні виконавці виконують гімн України перед кожним домашнім матчем. Так, перед двома попередніми поєдинками збірної України державний гімн співали Тарас Петриненко та YATSUTA.

До слова, поєдинок між Україною та Північною Македонією відбудеться 14 жовтня на стадіоні epet Arena у Празі. Початок гри о 16:00 за київським часом.

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