Україна – Північна Македонія: відеоогляд першої перемоги Ротаня – 3 красиві голи і вторгнення черепах на поле

Молодіжна збірна України розібралася з однолітками із Північна Македонія та здобула першу перемогу для Руслана Ротаня на чолі "синьо-жовтих".

Antalya Cup 2019

Україна U-21 – Північна Македонія U-21 – 3:1

Голи: Вантух, 7, Смирний, 70, Топалов, 83 - ?, 85

Цей поєдинок став другим для Руслана Ротаня у якості головного тренера молодіжної збірної України та першим переможним. Українці швидко вийшов вперед, на 7-й хвилині відзначився Вантух.

Ротань прокоментував першу перемогу на чолі молодіжної збірної України

У другому таймі підопічні Ротаня ще двічі вразили ворота суперника, але за 5 хвилин до кінця основного часу збірна Македонії відіграла 1 м’яч. У підсумку – впевнена перемога молодіжної збірної україни з рахунком 3:1.

Зазначимо, що під час матчу стався кумедний епізод за участі голкіпера "синьо-жовтих" Євгена Кучеренка та двох черепах. Дві черепахи проповзли на поле стадіону у Туреччині, воротар українців помітив тварин та вчасно забрав їх з поля, врятувавши їх від можливих неприємностей.

Ротань здобув другу поспіль перемогу на чолі молодіжної збірної України