Команда Сергія Реброва дізналась, де відбудеться поєдинок Україна – Північна Македонія в рамках кваліфікації на чемпіонат Європи.

Вже у жовтні збірна України проведе чергові матчі відбору на Євро-2024. 14-го числа"синьо-жовті" зіграють номінально домашній матч зі збірною Північної Македонії, а 17-го – виїзний із Мальтою.

Збірна України не планує проводити товариську гру перед вирішальним матчем у відборі на Євро-2024

За повідомленням офіційного сайту УАФ, дуель з македонцями відбудеться у столиці Чехії – Празі на стадіоні місцевої Спарти. Арена може вмістити близько 19 тисяч глядачів. Початок зустрічі о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, після 5-ти турів збірна України у турнірній таблиці групи С йде третьою, набравши 7 очок. Нашу команду з такою ж кількістю балів випереджає Італія (маючи гру в запасі), а лідирує з 13-ма балами Англія.

Україна таки мала перемогу над Італією, проросійська ганьба не повторилась – закулісся матчу відбору Євро-2024