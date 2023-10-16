"Перші враження у мене не від матчу, а від результату – і він супер! Щодо самої гри, то було видно, що хлопці переживали за кінцевий результат, особливо після забитого м’яча. Але наша команда дуже організовано зіграла в обороні і мала передумови забивати ще – у македонців був лише один момент. Результат над нашою командою тяжів, але ми його досягли.

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Жодних сюрпризів для мене не було. Вибір у Реброва на позицію нападника був хороший: Ванат та Довбик зараз непогано виглядають, Яремчуку потрібно трохи більше практики. Я бачив у старті саме Довбика. У нього зараз все виходить у Жироні і до збірної він приїхав на позитивному тлі – хоче рвати і метати. Я вважаю, що він дуже добре зіграв сьогодні.

Чим здивувала Північна Македонія? Трохи здивувала, насамперед футбольним нахабством. Я не очікував, що після пропущеного голу македонці почуватимуться так впевнено і буде такий тиск. У них непогано виходило контролювати м’яч, але впевнена гра нашої команди в обороні не дозволила македонцям багато створити.

Гра Судакова? Я вважаю, що Георгій був одним із найкращих гравців матчу. Він вів гру, від нього виходила гострота та контроль м’яча. Судаков дуже добре відчуває простір між лініями і має класний взаємозв’язок з партнерами", – поділився Калітвінцев у інтерв'ю Dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, що Україна перемогла Північну Македонію (2:0), голи в активі Судакова та Караваєва. Наступну гру "синьо-жовті" проведуть проти Мальти 17 жовтня, початок о 21:45.

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