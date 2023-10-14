"Зрозуміло, що в Андрія Ярмоленка дуже великий досвід – і футбольний, і життєвий. У роздягальні він один із лідерів плюс капітан збірної. Віктор Циганков перебуває в розквіті футбольної кар'єри, тим паче має вже дуже хороший міжнародний досвід.

Україна – Північна Македонія: де дивитися матч відбору на Євро-2024

Звичайно, це великі втрати і досить серйозні. На сьогоднішній момент – це один головний біль для Сергія Реброва. Хто замінить цих гравців? Ми можемо тільки здогадуватися. Хтось каже, що вибір невеликий, але він все одно завжди є. На сьогодні зв'язка Конопля-Зубков, яка грає в Шахтарі, їхня взаємодія і взаєморозуміння в цій зоні буде кращою, ніж, якщо гратиме хтось інший.

Повторюся ще раз, це велика втрата для України, тим паче, скоріш за все, македонці будуть більше грати без м'яча, а Ярмоленко і Циганков – це футболісти, які вміють один в один обіграти, віддати гольову передачу, а також завершити атаку.

Футболісти, які зараз є в розпорядженні Реброва, не володіють такими якостями, які є у Ярмоленка і Циганкова. Незважаючи на всі кадрові проблеми збірної України, вірю в перемогу "синьо-жовтих" з рахунком 3:0", – поділився Хацкевич в інтерв'ю Українському футболу.

Додамо, що матч Україна – Північна Македонія відбудеться вже сьогодні, 14 жовтня, початок о 16:00. Наразі обидві команди мають по 7 очок.

Україна – Північна Македонія: анонс матчу відбору Євро-2024