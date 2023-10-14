Вболівальник став причиною зупинки зустрічі між збірними України та Північної Македонії в 7-му турі відбору до Євро-2024.

Команда Сергія Реброва здобула важливу перемогу над македонцями завдяки голам Судакова та Караваєва. Наразі збірна України перебуває на другій сходинці, маючи у своєму активі 10 балів.

Україна – Північна Македонія – 2:0 – відео голів і огляд матчу з шедевром Караваєва

Під час матчу українців з Північною Македонією на поле прорвався вболівальник. Він був обмотаний у прапор нашої держави. Стюарди трішки побігали за фанатом, але врешті-решт змогли його наздогнати і вивести з поля.

Нагадаємо, що збірна України в цю міжнародну паузу проведе ще один матч. Підопічні Реброва зіграють проти Мальти 17 жовтня.

Україна здолала Північну Македонію у матчі відбору Євро-2024 – 2 божевільні голи, подвиги Трубіна, втрата легіонера