Україна – Північна Македонія: фанат перервав матч відбору на Євро-2024 – кадри затримання порушника
Вболівальник став причиною зупинки зустрічі між збірними України та Північної Македонії в 7-му турі відбору до Євро-2024.
Команда Сергія Реброва здобула важливу перемогу над македонцями завдяки голам Судакова та Караваєва. Наразі збірна України перебуває на другій сходинці, маючи у своєму активі 10 балів.
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Під час матчу українців з Північною Македонією на поле прорвався вболівальник. Він був обмотаний у прапор нашої держави. Стюарди трішки побігали за фанатом, але врешті-решт змогли його наздогнати і вивести з поля.
Нагадаємо, що збірна України в цю міжнародну паузу проведе ще один матч. Підопічні Реброва зіграють проти Мальти 17 жовтня.
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