Збірна України U-20 зіграє товариський матч проти однолітків з Норвегії. Стартовий склад та посилання на трансляцію – у цій новині на "Футбол 24".

У вівторок, 25 березня, молодіжна збірна України до 20 років проведе другий спаринг з двох запланованих. Суперником "синьо-жовтих" буде команда Норвегії. Матч розпочнеться о 14:00 за київським часом, а переглянути його в прямому ефірі можна буде на YouTube-каналі УАФ.

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Збірна України готується до чемпіонату світу-2025 (U-20), який відбудеться цієї осені в Чилі. Під час підготовки команда вже зіграла один матч на навчально-тренувальному зборі, обігравши Північну Ірландію U-21 з рахунком 1:0.

Чемпіонат світу 2025 року (U-20) пройде з 27 вересня по 19 жовтня в Чилі за участі 24 команд.

Стартовий склад збірної України: Крапивцов, Вернаттус, Огарков, Киричок, Гусєв, Мельниченко, Шах, Чабан, Маткевич, Гаджиєв, Пономаренко.

Запасні: Волошин, Захарченко, Єрмачков, Дрозд, Ващенко, Годя, Задорожний, Саленко, Дігтярь, Караман.

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