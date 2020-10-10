Хавбек "синьо-жовтих" Андрій Ярмоленко впевнено наближається до позначки у 100 матчів за збірну України.

Півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі національної команди України на матч Ліги націй проти Німеччини.

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Для 30-річного футболіста це 90-й поєдинок у "синьо-жовтій" формі, повідомляє Sport.ua. Це сьомий показник в історії збірної України, попереду Ярмоленка розташувались Шовковський, Пятов, Гусєв, Ротань, Шевченко та Тимощук.

Нагадаємо, у групі Ліги націй підопічні Шевченка змагаються з Німеччиною, Швейцарією та Іспанією.

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