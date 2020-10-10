Україна – Німеччина: всі квитки на матч продані, гру відвідає максимально дозволена кількість глядачів
Збірна України матиме достойну підтримку на трибунах у матчі Ліги націй.
Український вболівальник скучив за футболом у виконанні збірної України – всі квитки на матч між Україною та Німеччиною продано.
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Як інформує офіційний сайт УАФ, сьогодні на трибунах гарантована присутність максимальної кількості глядачів з урахуванням чинних обмежень УЄФА та місцевих органів влади через карантин – це 30% від загальної місткості стадіону. Зауважимо, що вболівальники на стадіоні зобов'язані носити захисні маски, дотримуватися соціальної дистанції, користуватися дезінфекторами і захисними рукавичками.
Вже сьогодні, 10-го жовтня, збірна України зустрінеться з командою Німеччини у рамках 3-го туру Ліги націй на НСК Олімпійський. Початок матчу о 21:45.
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