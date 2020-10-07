Матч Ліги націй між українцями та німцями розсудять арбітри з Ізраїлю.

Протистояння між командами Андрія Шевченка та Йоахіма Льова обслуговуватиме бригада арбітрів з Ізраїлю на чолі з Орелом Грінфільдом.

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Як інформує офіційний сайт УЄФА, на лініях йому допомагатимуть Рой Хассан та Ідан Ярконі. Резервним арбітром буде Гал Лейбовіц, а роль делегата УЄФА виконуватиме Рудольф Репка (Чехія).

Зауважимо, збірна України сьогодні, 7 жовтня, проведе товариський матч з Францією на виїзді. 10 жовтня команда Шевченка прийматиме в рамках Ліги націй Німеччину, а за три дні – Іспанію.

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