Україна – Німеччина: УЄФА назвав бригаду арбітрів на поєдинок Ліги націй
14:35 - Читать на русском
Матч Ліги націй між українцями та німцями розсудять арбітри з Ізраїлю.
Протистояння між командами Андрія Шевченка та Йоахіма Льова обслуговуватиме бригада арбітрів з Ізраїлю на чолі з Орелом Грінфільдом.
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Як інформує офіційний сайт УЄФА, на лініях йому допомагатимуть Рой Хассан та Ідан Ярконі. Резервним арбітром буде Гал Лейбовіц, а роль делегата УЄФА виконуватиме Рудольф Репка (Чехія).
Зауважимо, збірна України сьогодні, 7 жовтня, проведе товариський матч з Францією на виїзді. 10 жовтня команда Шевченка прийматиме в рамках Ліги націй Німеччину, а за три дні – Іспанію.
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