"І з Францією, і з Німеччиною видно, що суперник сильний, якісні гравці. Але ми з минулої гри зробили висновки і хлопці були налаштовані на позитив. Це було видно на полі. Після таких поразок, як з Францією... у всіх є самолюбство, всі хочуть показати, що це була помилка. Всі хотіли реабілітуватися, показати рівень.

"Зараз це наш максимум": Яремчук прокоментував поразку збірної України від Німеччини

Перший гол? Я намагався витиснути Рюдігера на фланг, але не вийшло. Потрібно було щільніше з ним грати. Тренери потім вкажуть на помилки.

Велику роль зіграли вболівальники. При порожньому стадіоні не ті емоції, а сьогодні фани підтримували, було приємно", – сказав Едуард Соболь в ефірі ТК Футбол.

Зауважимо, збірна України мінімально поступилась Німеччині з рахунком 1:2 у третьому турі Ліги націй.

Україна – Німеччина, Ліга націй: історичний результат – трагедія найкращого українця і втрачений шанс покарати гранда