Україна – Німеччина: Соболь визнав свою помилку і підкреслив бажання реабілітуватися після невдачі у Франції
Захисник збірної України Едуард Соболь поділився своїми враженнями від матчу Ліги націй.
"І з Францією, і з Німеччиною видно, що суперник сильний, якісні гравці. Але ми з минулої гри зробили висновки і хлопці були налаштовані на позитив. Це було видно на полі. Після таких поразок, як з Францією... у всіх є самолюбство, всі хочуть показати, що це була помилка. Всі хотіли реабілітуватися, показати рівень.
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Перший гол? Я намагався витиснути Рюдігера на фланг, але не вийшло. Потрібно було щільніше з ним грати. Тренери потім вкажуть на помилки.
Велику роль зіграли вболівальники. При порожньому стадіоні не ті емоції, а сьогодні фани підтримували, було приємно", – сказав Едуард Соболь в ефірі ТК Футбол.
Зауважимо, збірна України мінімально поступилась Німеччині з рахунком 1:2 у третьому турі Ліги націй.
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