"Найпозитивніший момент у тому, що глядачі повернулися на трибуни. Футбол без уболівальників – це не те. Нам дуже приємно, що дали можливість їм повернутися. Ми дуже раді, сьогодні чули їхню підтримку. Це позитивно.

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Що стосується гри, то я задоволений грою хлопців. Як сказав після Франції, що попри всі проблеми, з якими ми зіткнулися, все ж 1:7 – це багато. Тому розмовляли про це з гравцями, і задоволений реакцією, правильною реакцією. Ми трошки змінили модель нашої гри. Проти таких команд ми мусимо пристосовуватися, тим більше якщо не маємо найкращого складу на сьогодні.

Я вже озвучував наші завдання ще перед стартом Ліги націй. Для мене це підготовка до майбутнього чемпіонату Європи і матчів відбору на ЧС-2022. Якщо ми зможемо затриматися у Дивізіоні А, то це буде блискучий результат. Ще й на фоні тієї ситуації, в якій ми опинилися.

Відсутність найсильніших гравців дуже сильно впливає на якість нашої гри. У нас немає такої можливості, як у Іспанії, Німеччини, Італії, Франції. У них є дуже довга лава запасних. Якщо гравець випадає, вони запрошують нових, а для нас це вже проблеми. А якщо їх випадає десять... Я свідомо викликав молодих, бо це наше майбутнє. Хочемо побачити, можливо, хтось із них невдовзі займе місце у складі.

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Якщо проаналізувати статистику швидкісної роботи гравців двох наших найсильніших клубів – Динамо і Шахтаря, то ми не можемо порівнювати дані з топ-чемпіонатами і провідними командами. В Англії, Німеччині інтенсивність значно вища. Тому нам потрібен сильний чемпіонат. Щоб гравці грали зовсім на іншому рівні, зовсім на інших швидкостях.

На матч проти Іспанії ми не плануємо викликати нових гравців. Зараз важливо відновитися, адже два таких матчі... Особливо сьогодні витратили занадто багато сил. Не хочу викликати гравців просто для кількості. Будемо робити ставку на тих, хто є.

Ми завжди підтримуємо тих, хто помиляється. Ніхто не застрахований від цього. Ми підтримали Бущана. Вважаю, він дуже добре впорався після цієї помилки. У футболі всі помиляються. План на сьогоднішню гру ми готували буквально за один день. Хлопці просто молодці. Працювати, коли в нас загалом було два тренування – це складність для тренерів національних команд. Німеччина – команда, яка може робити все. Там зібрані футболісти, які грають у топ-клубах Тоні Кроос – феноменальний гравець.

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Склад на Іспанію будемо визначати вже після того, як гравці відновляться. У Коваленка були судоми. Однак у нас є гравці, здатні зіграти у середині поля. Побачимо, як почуватиметься Сидорчук, інші футболісти", – сказав Шевченко.