Українська збірна пропускає у першому таймі в третьому матчі поспіль.

Маліновський не допоможе збірній України у матчі проти Іспанії

Підопічні Шевченка пропустили гол від збірної Німеччини на 20 хвилині від Маттіаса Гінтера. У матчі з Іспанією (0:4) українці пропустили три м'ячі у першій 45-хвилинці (дубль від Серхіо Рамоса та гол від Ансу Фаті). У поєдинку зі Швейцарією (2:1) забивав Харіс Сеферовіч у першій половині зустрічі.

Нагадаємо, у групі Ліги націй підопічні Шевченка змагаються з Німеччиною, Швейцарією та Іспанією.

Німеччині потрібна реабілітація – мало надій на милосердя для збірної України