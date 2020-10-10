Україна – Німеччина: підопічні Шевченка пропустили у першому таймі третій матч поспіль у Лізі націй
23:03 - Читать на русском
Національна команда не надто вдало проводить першу 45-хвилинку у поточному сезоні Ліги націй.
завершено
Матіас Гінтер 20’
Леон Ґорецка 49’
20’ Матіас Гінтер
49’ Леон Ґорецка
Українська збірна пропускає у першому таймі в третьому матчі поспіль.
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Підопічні Шевченка пропустили гол від збірної Німеччини на 20 хвилині від Маттіаса Гінтера. У матчі з Іспанією (0:4) українці пропустили три м'ячі у першій 45-хвилинці (дубль від Серхіо Рамоса та гол від Ансу Фаті). У поєдинку зі Швейцарією (2:1) забивав Харіс Сеферовіч у першій половині зустрічі.
Нагадаємо, у групі Ліги націй підопічні Шевченка змагаються з Німеччиною, Швейцарією та Іспанією.
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Джерело: Футбол 24
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