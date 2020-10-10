Україна – Німеччина: Микита Шевченко озвучив головну настанову тренерського штабу на поєдинок Ліги націй
Голкіпер збірної України Микита Шевченко розповів про настрій перед матчем Ліги націй.
"З Німеччиною у нас буде важкий матч. Це хороша організована команда.
Шевченко довикликав у збірну України голкіпера Зорі
Тренери нас добре налаштовують, просять зіграти і битися на кожній ділянці поля", – сказав Шевченко у коментарі каналу "Футбол".
До слова, 27-річний воротар приєднався до збірної України 8 жовтня. Раніше Микита неодноразово отримував запрошення до складу головної команди країни, однак так і не зумів у ній дебютувати. Востаннє він брав участь у зборі "синьо-жовтих" у червні 2017 року – перед грою відбору ЧС-2018 із Фінляндією.
Нагадаємо, раніше три воротарі збірної – Андрій Пятов, Андрій Лунін та Юрій Паньків – почергово отримали позитивні результати тестів на наявність COVID-19. Згодом тести Луніна та Паньківа не підтвердили коронавірусу, однак голкіпери повернулись до своїх команд.
Поєдинок збірної України проти Німеччини відбудеться у Києві вже сьогодні, 10 жовтня. Початок зустрічі о о 21:45.