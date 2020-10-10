"З Німеччиною у нас буде важкий матч. Це хороша організована команда.

Шевченко довикликав у збірну України голкіпера Зорі

Тренери нас добре налаштовують, просять зіграти і битися на кожній ділянці поля", – сказав Шевченко у коментарі каналу "Футбол".

До слова, 27-річний воротар приєднався до збірної України 8 жовтня. Раніше Микита неодноразово отримував запрошення до складу головної команди країни, однак так і не зумів у ній дебютувати. Востаннє він брав участь у зборі "синьо-жовтих" у червні 2017 року – перед грою відбору ЧС-2018 із Фінляндією.

Нагадаємо, раніше три воротарі збірної – Андрій Пятов, Андрій Лунін та Юрій Паньків – почергово отримали позитивні результати тестів на наявність COVID-19. Згодом тести Луніна та Паньківа не підтвердили коронавірусу, однак голкіпери повернулись до своїх команд.

Поєдинок збірної України проти Німеччини відбудеться у Києві вже сьогодні, 10 жовтня. Початок зустрічі о о 21:45.

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